Asia Times: Индия поразила США, отказавшись вводить антироссийские санкции

Власти Индии поразили американских политиков своим отказом от введения санкций в отношении России на фоне спецоперации по демилитаризации Украины.

США также удивлены тем, что Нью-Дели и Москва договорились об активной торговле в рублях, пишет Asia Times. По информации издания, разные взгляды Штатов и Индии на мировые проблемы привели к сближению последней с РФ.

"Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за украинского кризиса", — сказано в материале.

Asia Times отмечает, что Индия вместо поддержки западных санкций против РФ создала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях. Власти страны, поясняет издание, хотят вложить излишки российских доходов в индийских рынок корпоративных облигаций.

При этом авторы материала убеждены: США своей неспособностью урегулировать кризис вокруг Украины подталкивают другие страны к сотрудничеству с Россией.