Власти Индии поразили американских политиков своим отказом от введения санкций в отношении России на фоне спецоперации по демилитаризации Украины.
США также удивлены тем, что Нью-Дели и Москва договорились об активной торговле в рублях, пишет Asia Times. По информации издания, разные взгляды Штатов и Индии на мировые проблемы привели к сближению последней с РФ.
"Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за украинского кризиса", — сказано в материале.
Asia Times отмечает, что Индия вместо поддержки западных санкций против РФ создала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях. Власти страны, поясняет издание, хотят вложить излишки российских доходов в индийских рынок корпоративных облигаций.
При этом авторы материала убеждены: США своей неспособностью урегулировать кризис вокруг Украины подталкивают другие страны к сотрудничеству с Россией.
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На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.