Подоляк пригрозил России взрывами на складах

В приграничных с Украиной областях России всё чаще будут происходить взрывы на складах в ближайшее время. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно возрастать", цитирует его слова ИА "Русская весна".

О том, что Украина причастна к атакам на военные склады в России, Подоляк уже намекал ранее. Он назвал это кармой.

В ночь на четверг, 28 апреля, система ПВО сработала над Белгородом, очевидцы сообщили о взрывах и хлопках.