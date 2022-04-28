В приграничных с Украиной областях России всё чаще будут происходить взрывы на складах в ближайшее время. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно возрастать", цитирует его слова ИА "Русская весна".
О том, что Украина причастна к атакам на военные склады в России, Подоляк уже намекал ранее. Он назвал это кармой.
В ночь на четверг, 28 апреля, система ПВО сработала над Белгородом, очевидцы сообщили о взрывах и хлопках.
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На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.