Сатановский: США точно не будут осуждать военную операцию Турции в Ираке

Власти США сосредоточены на украинском конфликте, поэтому будут игнорировать военную операцию Турции в Ираке. Об этом заявил учёный-востоковед, экономист, член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский.

В интервью argumenti.ru он отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появилось "окно возможностей", поэтому глава государства решил начать военную операцию против курдов.

Сатановский напомнил: в 2023 году руководителя Турции ожидают выборы. По мнению эксперта, президент использует все способы, позволяющие продемонстрировать избирателям его эффективность.

"Они решают свои вопросы. Их американцы точно осуждать не будут, не до них сейчас. Даже несмотря на то, что курды — клиенты США. Все сосредоточены на нас и на ситуации на Украине", — сказал Сатановский.

17 апреля 2022 года министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале военной операции на севере Ирака. Эрдоган объяснил, что главная цель боевых действий — обеспечить безопасность турецких границ.