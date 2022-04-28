Журналист Покорны обвинил главу Минобороны Чехии в "отсталости" из-за критики РФ

Чешский журналист Йиржи Покорны раскритиковал министра обороны страны Яну Чернохову за критические высказывания в адрес РФ на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В материале для Halo noviny он обвинил чиновницу в "отсталости" из-за неправильного восприятия ситуации в мире. Автор напомнил, что Чернохова призывала исключить Россию из Совета безопасности ООН. При этом, отмечает Покорны, она порекомендовала ООН "самораспуститься" в случае бездействия.

"Слова Черноховой свидетельствуют об отсталости её представлений о том, как развивается послевоенная мировая история", — написал журналист.

Покорны подчеркнул: главу Минобороны Чехии радует, что жители страны объединились и выступают против РФ. По словам автора статьи, она презирает всех граждан, которые иначе смотрят на украинский конфликт.

Журналист порекомендовал Черноховой повысить уровень образования в области международных отношений и перестать провоцировать "воинственный психоз".