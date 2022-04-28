К концу мая — началу июня на Украину поступит западная военная помощь в необходимых количествах. После освоения нового оружия украинская армия перейдёт в наступление широким фронтом. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, у ВСУ уже сейчас есть образцы вооружений, но они не могут изменить расклад сил на поле боя. А когда военная помощь появится "в товарных количествах", и бойцы освоят её, ситуация начнёт меняться, считает Арестович.
Ждать этого нужно не завтра, добавил он, назвав срок, — конец мая или даже середина июня. А участки, на которых будет проходить наступление, определят верховный главнокомандующий и главком ВСУ. И это будут уже совсем другие боевые действия, пригрозил советник Зеленского.
"Россияне будут стоять в позиционной обороне, причем на огромном пространстве — от Харькова до Херсона" — цитирует его слова ИА "Русская весна".
Ранее Арестович заявлял, что Украина готова занять Приднестровье "по щелчку пальцев".
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На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.