Арестович спрогнозировал наступление ВСУ от Харькова до Херсона в июне

К концу мая — началу июня на Украину поступит западная военная помощь в необходимых количествах. После освоения нового оружия украинская армия перейдёт в наступление широким фронтом. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, у ВСУ уже сейчас есть образцы вооружений, но они не могут изменить расклад сил на поле боя. А когда военная помощь появится "в товарных количествах", и бойцы освоят её, ситуация начнёт меняться, считает Арестович.

Ждать этого нужно не завтра, добавил он, назвав срок, — конец мая или даже середина июня. А участки, на которых будет проходить наступление, определят верховный главнокомандующий и главком ВСУ. И это будут уже совсем другие боевые действия, пригрозил советник Зеленского.

"Россияне будут стоять в позиционной обороне, причем на огромном пространстве — от Харькова до Херсона" — цитирует его слова ИА "Русская весна".

Ранее Арестович заявлял, что Украина готова занять Приднестровье "по щелчку пальцев".