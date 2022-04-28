Китай предупредил о вероятности "цветной революции" в Казахстане

Министр обороны Китая заявил, что Пекин выступает против иностранного вмешательства в дела Казахстана, предупредив о возможности "цветной революции", начатой под видом протестов, а также пообещал поддержать усилия страны по "охране национальной безопасности”.

После встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане Вэй Фэнхэ отметил, что двусторонние связи раскрывают для обеих стран "светлые перспективы будущего" и коснулся угрозы иностранного вмешательства.

"Китай решительно выступает против внешних сил, намеренно провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане, и поддерживает Казахстан в принятии эффективных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности, — сказал Вэй. — Мы должны быть готовы к тому, что некоторые крупные державы вмешаются в Центральную Азию и нарушат там безопасность”.

Замечания министра содержали намёк на прокатившиеся по Казахстану три месяца назад массовые протесты, вызванные повышением цен на топливо. Мирные митинги тогда быстро переросли в столкновения с силами безопасности. Тогда по меньшей мере 225 человек, тысячи получили ранения и были арестованы.

Президент Токаев заявил, что за беспорядками стоят десятки тысяч "подготовленных иностранными террористами бандитов", которые намеревались совершить государственный переворот.