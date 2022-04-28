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Автор Ольга Лебедева

Руководитель NASA пожаловался на Китай, отказывающийся сотрудничать "по космосу"

Мир

Глава американского космического агентства Билл Нельсон упрекнул китайских коллег за отказ работать с NASA, заявив, что "секретность Пекина создала ненужные риски".

Руководитель NASA пожаловался на Китай, отказывающийся сотрудничать "по космосу"

Во время брифинга перед запуском ракеты SpaceX с новым экипажем астронавтов на Международную космическую станцию, Нельсон предупредил о новой космической гонке с Китаем и призвал его начать сотрудничать с НАСА.

"Мы хотим сотрудничества с китайцами, но для танго нужны двое", — сказал руководитель NASA, признав, что американское космическое агентство "соблюдает закон 2011 года, который запрещает ему вступать в прямое сотрудничество с китайским правительством или любыми организациями, связанными с Китаем, без явного одобрения Конгресса".

К слову, именно этот запрет Китай в своё время назвал препятствием для прямого сотрудничества с NASA.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В опубликованном ранее докладе Агентства военной разведки США (DIA) говорится, что Китай и Россия стремятся "подорвать глобальное лидерство США и союзников в космической области”.

"Обе страны расширяют свои военные возможности в космосе и рассматривают его как ключ к победе в современных войнах, — говорится в сообщении DIA. — Китай может планировать использовать космические технологии для блокирования радаров США и глушения сложных систем вооружения".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай космос
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