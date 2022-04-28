Bloomberg: США отменяют все запреты на передачу разведданных Украине

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс объявил о снятии ограничений на обмен разведданными с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно полученным изданием сведениям, "расширенный обмен информацией направлен на то, чтобы помочь Киеву захватить республики Донбасса и полуостров Крым".

"Хейнс рассказал Конгрессу о расширенном обмене разведданными после того, как конгрессмен Майк Тернер, главный республиканец в Комитете по разведке Палаты представителей, сообщил о секретном документе, в котором администрация Байдена сняла любые ограничения на обмен разведданными", — пишет Bloomberg.

К слову, Тернер уже давно критикует поддержку администрацией Украины как недостаточно сильную, утверждая, что, если в Киев будет отправлено больше оружия, это каким-то образом предотвратит "фактический прямой конфликт” между США и Россией. Напомним, Москва неоднократно призывала США и Европу прекратить вооружать Украину, утверждая, что поставки оружия Киеву равносильны прокси-войне против России.

На прошлой неделе США, как сообщается, сняли некоторые из своих географических ограничений на передачу "полезной информации”, однако информация о вооруженных силах и потенциальных целях, находящихся непосредственно в России или Белоруссии пока не передавалась. Не исключено, что "расширение" коснётся отмены именно этого запрета, учитывая карт-бланш на удары по территориям РФ, фактически выданный Энтони Блинкеном.