Блинкен: Украина может наносить Удары по российским территориям

Украина должна решить, расширять ли конфликт с Россией за пределы своих границ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Сенате.

Его слова стали своего рода повторением разрешения, выданного Британией на использование Украиной поставленного ей оружия для ударов по территории РФ.

"Мы полны решимости дать Киеву то, что ему нужно, чтобы справиться с российской агрессией и вытолкнуть русских из страны. Другое дело, должны ли украинцы предпринимать действия, выходящие за пределы их границ, — сказал Блинкен. — Это их выбор. Мое личное мнение заключается в том, что мы должны сделать всё, чтобы у украинцев было оружие для этого".