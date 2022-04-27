Подразделение Росгвардии захватило 152-мм самоходную гаубицу 2С3М "Акация" на территории Харьковской области.
В ходе разведывательно-поискового мероприятия на территории одного из населённых пунктов Харьковской области сотрудниками была выявлена вооружённая группировка националистов и самоходная артиллерия.
Между росгвардейцами и националистами завязался бой, в результате которого противник был вынужден отступить, оставив замаскированную самоходную гаубицу. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии.
"Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии боевая задача выполнена без потерь. В результате грамотных и слаженных действий росгвардейцы захватили 152-мм самоходную гаубицу 2С3М "Акация", которая была готова к применению и направлена заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск", — говорится в сообщении Росгвардии.
Отмечается, что САУ "Акация" находится в рабочем состоянии и с полным боекомплектом. О потерях противника неизвестно. Гаубица была доставлена на базу Росгвардии и, вероятно, будет передана на вооружение ДНР и ЛНР. Сообщается, что по договорённостям между ВС РФ и ЛДНР вся трофейная техника переходит Донбассу.
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