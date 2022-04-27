В Израиле отменили парад в День Победы из-за "деликатной ситуации"

В Израиле решили не проводить традиционный парад в День Победы.

Об этом рассказала министр абсорбции иммигрантов Израиля Пнина Тамано-Шата.

Она отметила, что решение об отмене мероприятий 9 мая связано с "деликатной ситуацией". По её словам, решение согласовано с израильскими организациями ветеранов.

В Израиле при этом пройдёт ежегодная церемония на Горе Герцля, посвящённая вкладу евреев в победу над нацистской Германией.

Неделю назад посол Израиля в Москве Александр Бен Цви объяснил, что Израиль никогда не откажется от Дня Победы.

"Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно. В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют", — уверял представитель Израиля.

Ранее власти Эстонии запретили публичные мероприятия с 26 апреля по 10 мая. В первую очередь запрет коснулся тех, кто собирался праздновать День Победы.