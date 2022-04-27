Эксперт: Турция уходит от США и начинает собственную игру

Турция наблюдает за стремительно меняющимся миром и тоже хочет для себя гарантий безопасности.

Отсюда и её специальная операция в Ираке. Страна перестаёт быть "другом Вашингтона" и начинает свою игру, в которой будет "дружить" с РФ.

Это сообщает востоковед Владимир Аватков.

По словам эксперта, операция незаконна, не санкционирована Совбезом ООН и надо понимать, что Анкара нарушает суверенитет Ирака. Однако и надо понимать, что данная спецоперация связана с обеспечением безопасности самой Турции, требующей (как и Россия) гарантий безопасности.

Нам гарантии безопасности, бесспорно, нужны, но гарантии безопасности нужны и ближневосточным странам, говорит эксперт.

Анкара отнюдь не пророссийская, не была такой никогда и быть не может. Но уже и не проамериканская. И теперь явно начнётся усиление попыток Турции давить на сопредельные страны для обеспечения своей безопасности. Анкара будет отчаянно сопротивляться антироссийским санкциям, ибо в новом мире Турции это абсолютно неинтересно — существуют свои интересы, отметил Аватков.