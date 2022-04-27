Железнодорожник: необходимо бить по железнодорожным путям на Украине

Председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов заявил, что ВС РФ необходимо бить по железнодорожным путям на Украине, чтобы остановить поставки вооружения.

По словам Куликова, вся железнодорожная инфраструктура Незалежной электрифицирована. Однако выведение из строя тяговых подстанций на Украине не остановит поставки вооружения и горючего, потому что будет возможна работа тепловизоров.

В беседе с "МК" Куликов заявил, что, по его мнению, необходимо наносить удары не по тяговым подстанциям, а по железнодорожным путям. У железнодорожных мостов сложная конструкция, поэтому быстро их восстановить будет сложно.

Также можно вывести из строя специальные станции на границе. На таких подстанциях идёт перестановка вагонных тележек. Это связано с тем, что в Европе и на Украине разнится ширина колеи, поэтому необходимо на границе заменять колесные пары. Но это, по словам Куликова, не столь действенный метод, как удары по железнодорожным путям.