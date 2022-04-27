Монтян сказала, что тероборона быстро перейдет на сторону РФ: "Это уже было"

Политический активист и юрист Татьяна Монтян рассказывает, когда территориальная оборона Украины стремительно перейдет на российскую сторону.

Среди теробороны хватает тех, кто вообще не на стороне Киева и просто ждёт подходящего момента. Огромное количество просто затаились и ожидают, когда "выходить из шкафа".

Тероборона не сходит с криминальных сводок из-за грабежей и убийств. Это итог бесконтрольной раздачи оружия боевикам теробороны.

По словам Монтян, всё это усугубляет ситуацию, а власти Украины знают реальную обстановку в столице и реальные настроения граждан. Киевский режим отлично понимает, что огромное число горожан в нужный момент выйдут и заявят о собственной позиции. Но будет ли это безопасно?

"Они сами не понимают, кому они пораздавали оружие... Но понимают, что когда-то розданное оружие развернётся против Салорейха и развернётся теми, которые в нужный момент переобуются в воздухе, решат, что в Малиновке поменялась власть, и первые забегают с триколорами... Ничего не ново! Это все уже было, и неоднократно", — в интервью изданию "Украина.ру" заявила Монтян.

А многочисленные репрессии говорят, что киевский режим отрабатывает западный заказ.