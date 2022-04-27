США почти исчерпали средства для поставок оружия Украине

Администрация президента США Джо Байдена израсходовала почти все 3,5 млрд долларов, предназначенные для поставок вооружения Украине, сообщает Defense News. Трату дополнительных средств американские конгрессмены могут не одобрить, отмечает издание.

Ранее Байден получил разрешение Конгресса потратить 3,5 млрд долларов для обеспечения военной техникой украинской армии. По информации Defense News, из этой суммы осталось лишь около 250 млн долларов.

При этом дополнительные расходы должен одобрить Конгресс, внутри которого, как отмечается в публикации, существуют разногласия. Поэтому источники издания полагают, что быстрое принятие соответствующего законопроекта вряд ли возможно.

В то же время ранее американский сенат уже одобрил проект закона о поставках оружия на Украину по программе ленд-лиза. Если этот документ вступит в силу, то Байден сможет расходовать средства на военную технику для Киева без ограничений со стороны Конгресса, пишет Defense News.