Матвийчук: ядерное оружие США и ФРГ находится под прицелом ракет ВС РФ

После визита в Киев госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, было сделано заявление о том, что ядерные риски допустимы. Анатолий Матвийчук, российский журналист и военный эксперт, считает, что Россия может ответить на такие заявления своими "Сарматами".

Такое мнение американцев настораживает, несмотря на то, что США находятся от России достаточно далеко. Но они стараются управлять Европой в противостоянии с РФ. Матвийчук высказал надежду на здравый смысл и европейцев, и американцев, потому что ответ может быть серьёзным:

"Ядерное оружие, которое находится в Западной Германии — это объект, по которому уже нацелены наши "Сарматы". Не дай бог, что туда будет нанесён удар и это будет тяжело и Германии, и для всех стран, которые располагаются рядом".