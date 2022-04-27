Военкор Руденко сообщил, что пленные ВСУ просят выдать им паспорта ДНР

Военкор Андрей Руденко сообщил, что пленные ВСУ просят выдать им паспорта ДНР.

Военный корреспондент Руденко опубликовал видео, на котором видно, как несколько украинских военнослужащих, которые попали в плен в ДНР, пишут заявление на получение паспортов Донецкой Народной Республики.

Корреспондент заявляет, что бывшие военнослужащие массово пишут прошение на имя главы ДНР. Уточняется, что их никто не заставлял это делать. Руденко написал, что военные ВСУ увидели реальную картину и поняли, что киевские власти их обманывали.