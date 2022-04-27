Сосновский: Bild испугался гибели западных политиков на Украине

Политолог Александр Сосновский продемонстрировал, что публикация немецкой газеты Bild говорит о присутствии некоторых западных политиков, которые помогают руководству Вооруженных сил Украины.

"Россия продолжает наступление и угрожает ударами по западным политикам", — отмечается в сообщении издания.

По словам политолога, издание ссылается на слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о точечных ударах по центрам принятия решений, чем, собственно, выдаёт присутствие политиков Запада в украинских штабах.

Также Сосновский рассказал, что в эфире немецкого радио прозвучала речь одного из генералов Германии об уничтожении 40 британских экспертов на Украине.

"Надо вообще быть очень осторожными, потому что русские вычислили по телефону и уничтожили 40 британцев", — цитирует его политолог.

Кроме того, эксперт сообщил, что на радио подымался вопрос об отправке на Украину немецких экспертов, на что тот же генерал ответил:

"Нет, нет, уже 40 британцев уничтожены, нам не хватало, чтобы ещё и наших там стали уничтожать".