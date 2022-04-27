Трём сотрудникам норвежского посольства придётся покинуть РФ. Об этом сообщает российский МИД.
По информации ведомства, 27 апреля в МИД вызвали посла Норвегии в РФ Руне Ресаланда. Ему заявили решительный протест из-за высылки норвежскими властями сотрудников российской дипмиссии, а также из-за оказания военной помощи Украине.
Послу вручили ноту об объявлении персонами нон грата трёх норвежских дипломатов.
"С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", — отмечается в сообщении министерства.
Накануне российский МИД сообщил об объявлении персонами нон грата трёх шведских дипломатов в ответ на высылку трёх сотрудников диппредставительства РФ в Стокгольме.
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