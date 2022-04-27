Французские власти проводят политику двойных стандартов и дискриминации. С такими заявлениями выступили читатели газеты Le Figaro после публикации статьи о блокировке банковских счетов россиян в стране.
"Россиян мы всячески клеймим, а нападающих на жителей мусульман — нет. Это же двойные стандарты", — написала одна из пользователей.
"Во Франции мы против любой дискриминации, кроме той, которую допускает президент, правительство и СМИ", — выразила своё мнение другая читательница.
После начала спецоперации на Украине банки Франции приостановили кредитные операции для россиян, проживающих в республике. В статье Le Figaro отмечается, что выходцы из России остались без средств к существованию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.