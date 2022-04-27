Французские власти проводят политику двойных стандартов и дискриминации. С такими заявлениями выступили читатели газеты Le Figaro после публикации статьи о блокировке банковских счетов россиян в стране.

"Россиян мы всячески клеймим, а нападающих на жителей мусульман — нет. Это же двойные стандарты", — написала одна из пользователей.

"Во Франции мы против любой дискриминации, кроме той, которую допускает президент, правительство и СМИ", — выразила своё мнение другая читательница.