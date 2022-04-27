В тату-салонах Украины самая популярная услуга — забивка свастики и тризубов

Украинских националистов в освобождённых городах после военной специальной операции России по денацификации и демилитаризации, легко идентифицируют по "отличительным знакам". Сколько бы они ни рассказывали, что они "повара, музыканты и писари".

К тому же, это особые приметы преступников.

Колоссальное число нациков "набили" себе на тело татуировки со всевозможными символами нацизма — тризубами, свастикой, портретами фашистов и гитлеровских коллаборантов и т. д.

И вот, похоже, все эти "носители нацистских знаков" в еще не освобождённых нами городах начинают спешно от них избавляться. Ведь эти украинцы прекрасно понимают, что Армия России придёт и тогда неизбежно придется отвечать за все эти "картинки".

По информации, сегодня в украинских тату-салонах наиболее популярная услуга — это забивка свастики и тризубов.

А ведь эти украинцы когда-то так гордились этими татуировками. Денацификация в действии.