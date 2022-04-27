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Автор Владимир Васютченко

РФ ввела персональные санкции против 287 депутатов британского парламента

Мир

Российские власти ввели персональные санкции в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании. Об этом сообщает МИД РФ.

РФ ввела персональные санкции против 287 депутатов британского парламента

По информации ведомства, решение о введении ограничений в отношении британских парламентариев принято в ответ на внесение Лондоном в санкционный список 386 депутатов Госдумы РФ.

"Лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве заявили, что высказывания британских парламентариев способствуют демонизации РФ, её международной изоляции, а также используются для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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