Рааб: из-за отказа поставлять газ в ЕС Россия становится экономическим изгоем

Решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию превращает её не только в политичекого, но ещё и в "экономического изгоя". Такое мнение по поводу ситуации на газовом рынке высказал британский вице-премьер Доминик Рааб.

"Мы будем стоять плечом к плечу с нашими польскими друзьями и союзниками. Это будет иметь разрушающий эффект для России, она становится не только политическим изгоем, но и экономическим изгоем", — заявил Рааб на телеканале Sky News.

С 27 апреля "Газпром" отключил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать поставки топлива в рублях. В "Газпроме" уточнили, что на конец дня 26 апреля платежи в рублях от польской компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" так и не были получены, несмотря на то, что их руководство было своевременно предупреждено об условиях изменений оплаты топлива.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что переход на рублёвые расчёты за поставки газа вызван действиями недружественных стран, но для покупателей российского газа в Европе, кроме этого, больше ничего не меняется — ни объёмы поставок топлива, ни его цена. Он добавил, что если недружественные страны согласятся на условия РФ по оплате газа в рублях, поставки им будут возобновлены.