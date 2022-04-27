Депутат Хамзаев: "Российский газ приземляет Европу с их санкциями"

Российский газ в одиночку побеждает тысячи западных санкций, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Требование Москвы платить за газ в рублях "приземлило" Европу, отметил он.

"Ответные меры России на политические выпады Запада хорошо приземляют "партнёров". На тысячу бесполезных ограничений ЕС наша страна ответила встречным условием. Санкций Запада много, но российский газ один", — заявил парламентарий.

Он напомнил, что Германия и Австрия ещё в начале апреля заявляли об отказе покупать российский газ за рубли, однако сейчас кардинально изменили свою позицию, согласившись на условия Москвы.