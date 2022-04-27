EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Польша просит помощи ЕС в легализации украденных у России активов

Мир

Польские власти хотят согласовать в Евросоюзе порядок конфискации российских активов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Польша просит помощи ЕС в легализации украденных у России активов

По его словам, Варшава рассчитывает добиться от остальных странов-членов Евросоюза согласования полномочий по конфискации подпавших под санкции российских активов.

В Варшаве полагают, что активы, в том числе имущество подпавших под санкции "российских олигархов", а также сотни миллиардов евро из замороженных странами Запада резервов российского Центробанка, после конфискации следует направить на восстановление инфраструктуры Украины.

Как заявил Яблоньский, "мы считаем необходимым принять политическое решение о том, что мы хотим придерживаться этого курса, что мы готовы безвозвратно конфисковать эти активы".

По его словам, Варшава "открыта для консультаций" относительно порядка возможной конфискации.

Отметим, что единолично Польша на такой шаг не решается. В Варшаве полагают, что в данном случае необходима коллективная ответственность (или порука?) всех стран Евросоюза.

Напомним, в Киеве уже неоднократно заявляли, что рассчитывают получить российские активы, которые попали под санкции, введённые западными странами. Якобы эти средства собираются направить на "восстановление страны". Правда, ничего конкретного на сей счёт на Западе не говорят. А если и говорят, то подчёркивают, что это должно быть совместное решение. Собственно, об этом же говорил и пан Яблоньский.

Польские власти не ограничиваются краже только активов "российских олигархов". Две недели назад в Варшаве были захвачены два здания, которые находятся в дипломатической собственности России. В одном из зданий ранее проживали дипломаты, в другом располагается средняя школа при посольстве России в Польше.

В Москве заявили, что ни один польский недружественный шаг не останется без ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что могут быть приняты асимметричные меры в ответ на захват российской дипсобственности в Польше. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша евросоюз
Sberbank
Новости
Супруга лётчика Ярошенко: обмен на Рида прошёл в Турции
РФ ввела персональные санкции против 287 депутатов британского парламента
Zoka: Первая танковая армия ВС РФ продвигается на запад от Изюма
Мишель обвинил Россию в агрессии из-за прекращения импорта газа в Польшу
В Казахстане обиделись на Тиграна Кеоасаяна: может стать "нежелательным лицом"
В Госдуме посчитали слова Симоньян о Галкине последствием пиара артиста
Сергиенко: в поставке 88 танков "Леопард-1" для ВСУ скрыт нацистский код
Армия России нанесла повторный ракетный удар по мосту под Одессой
МИД РФ: состоялся обмен американца Тревора Рида на российского лётчика Ярошенко
Московский съезд волонтеров школ и колледжей собрал 1,5 тыс. человек
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Сергей Каргашин Игорь Саруханов: "Первые свои деньги я заработал на танцах в кафе" Сергей Каргашин Любовь Степушова Польша и Болгария смело отказались от российского газа. В чём причина? Любовь Степушова Анжела Якубовская Андрей Кончаловский: "Хотелось, чтобы это было подольше в моей жизни…" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Последние материалы
Армия России нанесла повторный ракетный удар по мосту под Одессой
Сергиенко: в поставке 88 танков "Леопард-1" для ВСУ скрыт нацистский код
Мария Арбатова: Украина поймёт, что Запад её просто использовал
МИД РФ: состоялся обмен американца Тревора Рида на российского лётчика Ярошенко
Московский съезд волонтеров школ и колледжей собрал 1,5 тыс. человек
Знатоку "Что? Где? Когда?" грозит пять лет тюрьмы за реабилитации нацизма
В Кремле назвали провокационным заявление Арестовича о возможном захвате ПМР
Литовкин: Россия найдёт способ отразить атаку Украины на Приднестровье
Рааб: из-за отказа поставлять газ в ЕС Россия становится экономическим изгоем
Игорь Саруханов: "Первые свои деньги я заработал на танцах в кафе"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников