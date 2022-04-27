Польша просит помощи ЕС в легализации украденных у России активов

Польские власти хотят согласовать в Евросоюзе порядок конфискации российских активов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, Варшава рассчитывает добиться от остальных странов-членов Евросоюза согласования полномочий по конфискации подпавших под санкции российских активов.

В Варшаве полагают, что активы, в том числе имущество подпавших под санкции "российских олигархов", а также сотни миллиардов евро из замороженных странами Запада резервов российского Центробанка, после конфискации следует направить на восстановление инфраструктуры Украины.

Как заявил Яблоньский, "мы считаем необходимым принять политическое решение о том, что мы хотим придерживаться этого курса, что мы готовы безвозвратно конфисковать эти активы".

По его словам, Варшава "открыта для консультаций" относительно порядка возможной конфискации.

Отметим, что единолично Польша на такой шаг не решается. В Варшаве полагают, что в данном случае необходима коллективная ответственность (или порука?) всех стран Евросоюза.

Напомним, в Киеве уже неоднократно заявляли, что рассчитывают получить российские активы, которые попали под санкции, введённые западными странами. Якобы эти средства собираются направить на "восстановление страны". Правда, ничего конкретного на сей счёт на Западе не говорят. А если и говорят, то подчёркивают, что это должно быть совместное решение. Собственно, об этом же говорил и пан Яблоньский.

Польские власти не ограничиваются краже только активов "российских олигархов". Две недели назад в Варшаве были захвачены два здания, которые находятся в дипломатической собственности России. В одном из зданий ранее проживали дипломаты, в другом располагается средняя школа при посольстве России в Польше.

В Москве заявили, что ни один польский недружественный шаг не останется без ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что могут быть приняты асимметричные меры в ответ на захват российской дипсобственности в Польше.