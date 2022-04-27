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Автор Юлиана Смирнова

Американский наёмник Кинг рассказал о бедственном положении ВС Украины

Мир

Американский наемник Дэвид Кинг рассказал о бедственном положении ВС Украины.

Американский наёмник Кинг рассказал о бедственном положении ВС Украины

Гражданин США Дэвид Кинг принял решение отправится на Украину и войти в состав ВСУ. Однако долго он там не пробыл и постарался побыстрее вернуться на родину. О том, с какими проблемами столкнулся военный, рассказали в издании The Economist.

Авторы статьи рассказали, что Кинг — бывший военный ВВС США и сторонник теорий заговоров. Дэвид работал в Афганистане и после этого пришёл к выводу, что никакой угрозы для США эта страна не представляла.

Узнав о начале спецоперации на Украине, Дэвид решил, что защита украинского народа может стать новой целью в его жизни. Бывший военный отправился в Незалежную и там попал во Львовскую область на военный полигон "Яворов". Уже тогда прозвучал первый звоночек, когда Кинг увидел отсутствие эффективной командной структуры.

"Кажется, звания подполковников, полковников и майоров они просто покупают", — говорит Дэвид.

На второй день группу Кинга направили в Киев, чтобы они подготавливали диверсии против колонн с техникой РФ. В группу Кинга входили: три корейца, француз снайпер, два британца подрывника, судимый за кражу американец и бывший морпех из Техаса. После того, как Кинг и группа легионеров выехали с казармы, "Яворово" накрыло высокоточными российскими ударами, в ходе которых погибло несколько десятков наёмников.

В Киеве Кинг ожидал увидеть то, что показывают западные СМИ. Однако столица жила своей обычной жизнью, а дым был виден только на окраинах. Никакой диверсии им готовить не дали, а сразу определили в пехоту. Иностранцев поселили в гостиницу, и, как отмечает Кинг, их здание было единственным, в котором каждый вечер отключали электричество.

"Кажется, украинцы пересмотрели фильмов о маскировке. Наше здание было единственной темной аномалией, которая торчала, как больной палец".

В отеле иностранцам не дали переоборудовать косметологический кабинет под пункт скорой помощи. Кормили их, по словам Кинга, "крахмалистой киноа". Иностранцам также дали окровавленные бронежилеты.

"Я спрашивал себя — а где сейчас парни, которые их носили? Может, они до сих пор лежат где-то раненые?"

Последней каплей для Кинга стало задание украинских военных — отбить село под Киевом. Иностранцам лишь показали место на карте смартфона. Дэвид, как военный, начал задавать соответствующие вопросы, но отвечать на них никто не стал.

"Нельзя просто показать 20 парням фотографию деревни и приказать ее захватить", — заявил Кинг.

От задания Кинг отказался. Американец уехал в Польшу, а оттуда вернулся в Штаты.

Автор статьи поговорил и с морпехом из Техаса, который остался в Киеве. Он предположил, что украинские военные не доверяют иностранным наёмникам, поэтому и не раскрывают всю информацию. Морпех отметил, что ВСУ дезорганизованные.

"Мы привыкли к налаженной логистике, большому количеству информации, планированию, брифингам, тренировкам и так далее. Мы с украинцами очень разные", — заявил морпех.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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