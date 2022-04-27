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Автор Елена Ивченко

Во Франции призвали "не загонять русского медведя в угол"

Мир

Французский генерал в отставке Жак Гийман убежден, что не стоит из-за Украины развязывать ядерную войну между Россией и Соединёнными Штатами, призвав "не загонять русского медведя в угол".

Во Франции призвали "не загонять русского медведя в угол"

"Запад оплакивает судьбу Украины, но аплодирует бомбардировкам несчастной Сербии, несправедливо обвиненной в геноциде. Эти преступные взрывы против маленькой страны, которая ни на кого не нападала, продолжались 78 дней. Запад стонет о судьбе Украины, но с 2014 года жители Донбасса также подвергаются вечным украинским бомбардировкам без какого-либо движения Европы или Америки. 13000 смертей за 8 лет", — цитирует слова военного издание Entre La Plume et l'Enclume.

По словам Гиймона, весь Запад якобы хочет мира, но десятки стран продолжают вооружать Украину, тем самым разжигая огонь, а некоторые из них даже хотят поставить истребители.

"Чистое безумие. Индивидуальное оружие попадет в руки украинских мафиозных группировок, затем в подвалы наших пригородов, как в бывшей Югославии", — отметил он.

Французский военный не может даже предположить, чем закончится вооруженный конфликт на Украине, но, если бы мировое сообщество прислушалось к требованиям РФ, ничего подобного могло бы не сучиться.

"Никто не знает, чем закончится эта братоубийственная война. Но если бы жители Запада прислушались к законным требованиям Путина, чтобы гарантировать безопасность России, здесь был бы мир", — констатировал он.

Также Гийман призвал Францию выйти из состава НАТО, чтобы не быть "помощниками Соединённых Штатов в их войне за господство".

"Путин пойдет до конца со своими целями. 30 лет Запад обманывал и унижал россиян. Эта эпоха закончилась, теперь будет баланс сил между Москвой и Европой. Весь мир в Европе должен быть восстановлен", — подытожил он.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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