Швеция потребовала от ЕС компенсировать затраты на военную помощь Киеву

Правительство Швеции запросило у Евросоюза компенсацию за поставки на Украину военной помощи.

"Правительство, как и другие страны, запросило компенсацию у ЕС за поставки вооружения и военной техники, отправленных на Украину", — сообщает "Шведское радио".

По информации издания, Стокгольм направил в ЕС заявку на получение денежной компенсации за 5000 шлемов. Примечательно, что Швеция запросила за поставленные на Украину шлемы на 95 миллионов шведских крон больше, чем реальная их стоимость.

Отмечается, что поставки вооружения на Украину связаны с большими затратами, однако не факт, что Стокгольм получит компенсацию за другое, отправленное в Киев вооружение.