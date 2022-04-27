Промышленный союз ФРГ: экономика Германии находится в состоянии двойного кризиса

Немецкая экономика переживает двойной кризис. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе промышленного союза Германии (BDI).

Гендиректор организации Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз федерального правительства о дальнейшем экономическом развитии ФРГ, отметил, что документ не отражает реальную ситуацию на рынке.

"Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится. Экономика Германии сейчас переживает двойной кризис", — сказал глава BDI.

По его словам, высокие цены на энергоносители в Европе и сбои в международных логистических цепочках свидетельствуют о наличии этого явления в экономике ФРГ. Он подчеркнул, что в последние недели промышленная активность Германии, её внешняя торговля и инвестиции слабеют.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Европа может не пережить кризис, который начался после введения западных санкций в отношении Москвы.