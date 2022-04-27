Немецкая экономика переживает двойной кризис. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе промышленного союза Германии (BDI).
Гендиректор организации Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз федерального правительства о дальнейшем экономическом развитии ФРГ, отметил, что документ не отражает реальную ситуацию на рынке.
"Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится. Экономика Германии сейчас переживает двойной кризис", — сказал глава BDI.
По его словам, высокие цены на энергоносители в Европе и сбои в международных логистических цепочках свидетельствуют о наличии этого явления в экономике ФРГ. Он подчеркнул, что в последние недели промышленная активность Германии, её внешняя торговля и инвестиции слабеют.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Европа может не пережить кризис, который начался после введения западных санкций в отношении Москвы.
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