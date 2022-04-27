Премьер Болгарии пожаловался на шантаж со стороны РФ из-за отмены поставок газа

Глава правительства Болгарии Кирил Петков прокомментировал предупреждение российской госкомпании "Газпром" о прекращении передачи газа. По словам премьер-министра, таким образом корпорация нарушила договор.

"Остановка поставок газа со стороны "Газпрома" является шантажом по осуществлению плана оплаты газа через рубли через третьи лица, что не гарантирует ни поставок, ни сохранения болгарских денег", — заявил Петков во время заседания правительства.

Вместе с этим политик назвал действия "Газпрома" рэкетом, "выкручиванием рук". Также премьер-министр сообщил о разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Представитель Болгарии отметил, что отмену поставок голубого топлива в страну рассматривают в качестве проблемы всего Евросоюза.

Ранее в Киеве обрушились на "Газпром" из-за решения прекратить предоставлять Болгарии российские ресурсы. Как подчеркнул глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Москва начала "шантажировать" страны.