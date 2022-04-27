Денисов о прохождении эсминца США через Тайваньский пролив: "Хождение по грани"

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что прохождение эсминца USS Sampson над Тайваньским проливом — это "хождение по грани".

Также дипломат добавил, что подобные "выходки" Соединённых Штатов не способствуют улучшению ситуации в регионе.

Отмечается, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив 26 апреля. Военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив выглядит как очередная провокация с американской стороны.