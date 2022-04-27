Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что прохождение эсминца USS Sampson над Тайваньским проливом — это "хождение по грани".
Также дипломат добавил, что подобные "выходки" Соединённых Штатов не способствуют улучшению ситуации в регионе.
Отмечается, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив 26 апреля. Военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив выглядит как очередная провокация с американской стороны.
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.