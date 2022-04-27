Данные о том, что Китай якобы поставляет оружие России, не соответствуют действительности. Об этом сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.
Он затруднился ответить на вопрос о том, откуда взялась такая информация. Посол предположил, что кому-то захотелось "позвонче прозвучать", поэтому и была распространена "страшилка" о предоставлении техники Москве.
"Насколько я помню, даже американское военное ведомство окрестилось от этой явной выдумки", — подчеркнул Денисов в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат также добавил, что подобные заявления Запада о поставках китайского оружия России "ни на чём не основаны".
Ранее сообщалось, что в США уже через несколько месяцев могут иссякнуть запасы военной техники из-за регулярных поставок на Украину. По данным экспертов, с начала российской спецоперации Штаты "привели в состояние готовности" около трети запасов оружия.
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