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Автор Екатерина Широкова

Канцлер Нехаммер: Австрия согласна платить за российский газ рублями

Мир

Австрия готова закупать у России энергоносители за рубли, заявил канцлер страны Карл Нехаммер. По его словам, для страны, при таком финансовом механизме экспорта, кардинально ничего не изменится.

Как подчеркнули австрийские власти, президент России Владимир Путин "заверил" в безопасности поставок.

В данный момент страна полностью получает топливо по основным газопроводам, которые не имеют "ничего общего с болгарской сетью", — цитирует заявление австрийских властей газета Kronen.

Как подчёркивает издание, накануне австрийский министр защиты климата Леонор Гевесслер подчеркнула, что из-за прекращения поставок российского топлива в Болгарию и Польшу, Австрия не испытывает недостатка в транзите.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
австрия
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