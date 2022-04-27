МИД Венгрии: "Словакия согласна платить за российский газ в рублях"

Венгрия будет покупать российский газ за рубли. Словакия также согласна на условия Москвы при поставках топлива, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, оплата за газ будет производиться в Газпромбанк в евро. После конвертации в рубли вся сумма будет переводиться на счёт компании "Газпром экспорт".

"Наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела", — приводит слова Сийярто портал hirado. hu.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии также заверил, что прекращение поставок российского газа в Болгарию не скажется на других странах. Транзит через болгарскую территорию продолжится, отметил министр.