Венгрия будет покупать российский газ за рубли. Словакия также согласна на условия Москвы при поставках топлива, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, оплата за газ будет производиться в Газпромбанк в евро. После конвертации в рубли вся сумма будет переводиться на счёт компании "Газпром экспорт".
"Наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела", — приводит слова Сийярто портал hirado. hu.
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии также заверил, что прекращение поставок российского газа в Болгарию не скажется на других странах. Транзит через болгарскую территорию продолжится, отметил министр.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.