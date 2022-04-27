Украинская бабушка поставила на место неонациста: Киевская Русь была и будет!

На Украине, похоже, появилась особая категория людей, не боящихся ставить на место вооружённых националистов. Это — старики.

Видео того, как бесстрашная пожилая женщина устроила гневную отповедь молодчику с автоматом, возмутившемуся, что она говорит по-русски, набирает просмотры в соцсетях.

"Размовляйте украинскою мовою, вы же украинка!" — требует неонацист. "А почему я должна размовлять? Хочу размовляю, хочу не размовляю, — отвечает бабушка, после чего припечатывает: — Я не хочу с тобой разговаривать, потому что ты оружие взял, чтобы убивать. Ты убийца! Слава Украине и России, Киевская Русь была и будет, ты запомнил это?".

Напомним, ранее весь мир облетела запись того, как пожилую пару бойцы ВСУ оскорбили за то, что они вышли им навстречу со Знаменем Победы в руках, в ответ на что пенсионерка вернула пакет с едой со словами:

"Ничего нам от вас не надо! Это флаг, под которым мои родители воевали!"