WarGonzo: три тысячи "серых волков" переброшены на Украину через Польшу

Турецкие боевики из запрещённой в ряде стран ультраправой националистической организации "Серые волки" переброшены через Польшу на Украину для участия в боевых действиях на южном направлении. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

Военкор отметил, что первые данные о прибытии 3000 "серых волков" на украинско-польскую границу появились около десяти дней назад, однако лишь сейчас стало известно, что они уже переброшены на Харьковское и Одесско-Николаевское направления. Боевики разбиты на три отряда по тысяче человек. Обозы с турецкими боевиками проходили через Жмеринку вместе с тяжёлой техникой и артиллерий.

По словам собеседников проекта из военно-аналитического блока, турецкие натовские кураторы киевского режима планируют использовать боевиков для контрударов под Харьковом и Николаевом.

Если учесть, что именно Турция снабжает киевский режим "Байрактарами", то абсолютно логичным выглядит и появление на месте боевых действий ультраправых "серых волков". Тем более у них имеется немалый опыт ведения боевых действий против российских армии и её союзников на Ближнем Востоке, заметил журналист.

Он также напомнил, что активисты именно этой радикальной организации в свое время взяли на себя ответственность за расстрел российского лётчика Олега Пешкова в Сирии.