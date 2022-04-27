Киев назвал прекращение поставок газа РФ в Болгарию и Польшу "шантажом"

Украинские власти раскритиковали заявление российского Газпрома о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, о чём российская компания уведомила власти стран. Так, по словам главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Москва перешла к "шантажу".

Впрочем, официальный Киев не упустил возможности на фоне с поставками голубого топлива, снова призвать ЕС "сплотиться против России".

"Мы видим попытки поднять ставки и игнорировать любые правила и обязательства, что характерно для россиян. Россия пытается разрушить единство наших союзников. … Вот почему ЕС нужно объединиться и ввести эмбарго на энергоресурсы, лишив россиян их энергетического оружия, — цитирует главу офиса президента Незалежной The Washington Post.

В частности, в Киеве упомянули, что Россия якобы постоянно нарушает контракты, а газовое эмбарго позволит урегулировать ситуацию с топливом в мире.