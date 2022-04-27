Минобороны Британии: в ближайшие недели Украина получит ракеты Brimstone

Великобритания в ближайшие несколько недель поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Об этом заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи, выступая в парламенте.

Он не исключил, что передача оборудования произойдёт до 10 мая. В этот день, напомнил чиновник, королева Великобритании Елизавета II традиционно выступает с речью перед открытием новой сессии парламента.

"Мы предоставим Brimstone в предстоящие несколько недель, возможно, пока парламент находится на перерыве перед тронной речью королевы", — пояснил Хиппи.

Замглавы Минобороны подчеркнул: ещё в 2020 году власти страны пообещали разработать и передать Киеву морской вариант Brimstone, однако недавно Украина предоставила запрос на ракеты дальнего действия, позволяющие поражать наземные цели.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала лидеров западных стран поставлять танки и самолёты на Украину.