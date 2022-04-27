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Автор Екатерина Широкова

The Washington Post: судьба Байдена зависит от "развязки" на Украине

Мир

Итог российской спецоперации на Украине коснётся не только мировое сообщество, но и лично президента США Джо Байдена, заявили американские обозреватели. По их мнению, именно от Незалежной и России в данном случае зависит карьера лидера нации.

The Washington Post: судьба Байдена зависит от "развязки" на Украине

Поставки оружия Киеву, финансирование и другие рычаги давления на Россию, необходимы Байдену, чтобы сохранить пост президента страны, подчёркивают американские журналисты.

"Администрации нужно понять кое-что ещё: они владеют этой войной. Да, это критический момент для Украины. Но это и критический момент для Байдена — ведь судьба Украины и судьба его президентства неразрывно связаны", — пишут обозреватели The Washington Post.

Кроме того, в статье отмечают, что Украина "до сих пор не пала", что значительно повышает ставки в политической игре и рейтинг самого Байдена на Западе. Кроме того, по мнению журналистов, если бы президент предоставил Киеву оружие сразу, как только получил просьбу от украинских властей, то дал бы Незалежной "возможность на победу".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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