Тайвань намерен учиться у Украины ведению оборонительной войны

Тайваньские военные заявили, что "возьмут на вооружение" тактику Украины при ведении оборонительной войны на своей территории. И будут использовать её в случае нападения Китай.

Об этом сообщает Taipei Times, информируя о запланированных на острове военных учениях.

По данным издания, они пройдут в два этапа: в мае будут только виртуальными, в июле — с участием реальных войск. В обоих случаях цель — научиться отбивать высадку десанта условного противника.

"Какие уроки извлечь из войны на Украине в плане того, как Тайвань может защитить себя, если Китай нападёт, широко обсуждались на встрече с представителями США, — заявил Taipei Times министр национальной обороны Чиу Куо-Чэн. — В результате консультаций разработан план учений, получивших название Han Kuang. Они будут сосредоточены на атаке противника на море, сохранении боевых сил и интеграции общей силы всего народа для поддержки военных операций”.

Напомним, несмотря на многочисленные предостережения Китая о недопустимости вмешательства в его внутренние дела - Пекин считает Тайвань своей территорией - США накачивают остров оружием, обещая "поддержать, если вдруг что-то случится".