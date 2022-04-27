Bloomberg: запасы оружия в США могут иссякнуть через несколько месяцев

В США уже через несколько месяцев могут иссякнуть запасы оружия в случае продолжения поставок военной техники на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Как отметил председатель Professional Services Council Дэвид Берто, с начала российской спецоперации Штаты "привели в состояние готовности" порядка трети имеющихся запасов оружия. При этом американские власти не заключают контракты, которые бы позволяли своевременно восполнять их.

Бывший заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд заявила, что Белый дом предоставил Киеву почти четверть запасов ПЗРК Stinger. Она призвала руководство США скорректировать политику, связанную с поставками военной техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"Это создаёт серьёзную угрозу для нашей безопасности", — заключила Лорд.

Ранее сообщалось, что американские компании не хотят увеличивать производство оружия, так как боятся остаться с полными складами "никому не нужных" боеприпасов после завершения спецоперации РФ на Украине.