США "захлопнули дверь" для переговорного процесса между Россией и Украиной, как только начали наращивать поставки оружия Киеву, заявил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. По его мнению, Вашингтон таким образом хочет "ослабить и истощить" российскую сторону.
Как подчеркнул Сян, ни разу за всю историю конфликтов, американские власти не рвались так "рьяно" помогать какой-либо из сторон.
"Вашингтон может планировать предоставить Украине больше наступательных вооружений, чтобы укрепить наступательные возможности украинских вооружённых сил против России", — пояснил Сян в статье Global Times.
Как подчеркнул автор материала, несмотря на попытки России выстроить продуктивный диалог, переговоры превратились в разговор "о курице и утке", который не несёт никаких практических решений. Аналитики считают, что провокации США не могут навредить Москве напрямую, поэтому Белый дом продолжает подталкивать и без того "ослабшую" Украину к продолжению конфликта.
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.