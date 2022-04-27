EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Лиз Трасс предложила странам Запада поставлять танки и самолёты на Украину

Мир

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала лидеров западных стран поставлять на Украину самолёты и танки. По её словам, Запад должен удвоить поддержку Киева.

Лиз Трасс предложила странам Запада поставлять танки и самолёты на Украину

Она порекомендовала передавать Украине уже имеющееся на иностранных складах оружие, а в случае его нехватки начать производить новую военную технику для ВСУ.

"Тяжёлое вооружение, танки, самолёты. Мы должны поискать всё это в своих запасах и нарастить производство", — приводит слова министра пресс-служба МИД Британии.

Трасс также предложила ужесточить санкционное давление на Россию, "раз и навсегда" отказавшись от импорта энергоресурсов из РФ. В ином случае, пояснила Трасс, действия Запада будут восприниматься в качестве финансирования специальной военной операции РФ на Украине.

Глава МИД Великобритании заявила, что странам Запада нужно выработать новый подход во внешней политике, основанный на трёх направлениях:

  • Военной силе;
  • Экономической безопасности;
  • Продвинутых глобальных альянсах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы великобритания
Sberbank
Новости
В Воронеже прогремели два взрыва
The Washington Post: судьба Байдена зависит от "развязки" на Украине
Dissident Voice: США и НАТО уже 30 лет планируют войну с Россией
Кнутов: разгром ВСУ в Донбассе заставит Запад отказаться от поддержки Украины
Тайвань намерен учиться у Украины ведению оборонительной войны
Bloomberg: запасы оружия в США могут иссякнуть через несколько месяцев
GT: США превратили диалог России и Украины в болтовню о "курице и утке"
Очевидец: над Воронежской областью ПВО сбила разведывательный беспилотник
Юрий Лоза: перед лидерами Украины с фамилией на "ко" выступать не звали
Губернатор Старовойт: ночью в Курской области сработала система ПВО
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Любовь Степушова Румыния и Польша — первые кандидаты на удар "Калибрами" Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия ищет свою роль в сценарии "большой экономической расстыковки" Усам Оздемиров Ирина Шлионская Младенцы, отобранные у родителей в США и КНР, нашлись через много лет Ирина Шлионская
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Мир. Новости мира
Compact: на саммите в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Последние материалы
В Воронеже прогремели два взрыва
The Washington Post: судьба Байдена зависит от "развязки" на Украине
Dissident Voice: США и НАТО уже 30 лет планируют войну с Россией
Кнутов: разгром ВСУ в Донбассе заставит Запад отказаться от поддержки Украины
Тайвань намерен учиться у Украины ведению оборонительной войны
Bloomberg: запасы оружия в США могут иссякнуть через несколько месяцев
GT: США превратили диалог России и Украины в болтовню о "курице и утке"
Очевидец: над Воронежской областью ПВО сбила разведывательный беспилотник
Юрий Лоза: перед лидерами Украины с фамилией на "ко" выступать не звали
Губернатор Старовойт: ночью в Курской области сработала система ПВО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников