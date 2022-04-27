Лиз Трасс предложила странам Запада поставлять танки и самолёты на Украину

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала лидеров западных стран поставлять на Украину самолёты и танки. По её словам, Запад должен удвоить поддержку Киева.

Она порекомендовала передавать Украине уже имеющееся на иностранных складах оружие, а в случае его нехватки начать производить новую военную технику для ВСУ.

"Тяжёлое вооружение, танки, самолёты. Мы должны поискать всё это в своих запасах и нарастить производство", — приводит слова министра пресс-служба МИД Британии.

Трасс также предложила ужесточить санкционное давление на Россию, "раз и навсегда" отказавшись от импорта энергоресурсов из РФ. В ином случае, пояснила Трасс, действия Запада будут восприниматься в качестве финансирования специальной военной операции РФ на Украине.

Глава МИД Великобритании заявила, что странам Запада нужно выработать новый подход во внешней политике, основанный на трёх направлениях:

Военной силе;

Экономической безопасности;

Продвинутых глобальных альянсах.