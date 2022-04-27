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Автор Екатерина Широкова

Reuters: компании США боятся остаться с "никому не нужным" оружием из-за Киева

Мир

Американские компании боятся увеличивать производство оружия из-за возможного изменения ситуации на Украине. По мнению оружейников, после окончания спецоперации в Незалежной, они останутся с полными складами "никому не нужных" боеприпасов.

Такие опасения представители ведущих оружейных компаний высказали на встрече с представителями Пентагона.

"На встрече обсуждались поставки оружия в Киев, в частности, отправка Украине переносных зенитных ракетных комплексов Stinger", — пишет Reuters.

Однако в ходе дискуссии представители оборонных компаний США высказали свои "соображения" о том, что оружие останется невостребованным после изменения ситуации на Украине. Кроме того, по их мнению, если оружейники нарастят производство, то останутся без покупателя и с полными боксами "инвентаря".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша украина
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