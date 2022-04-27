Президент Путин согласился привлечь ООН к эвакуации мирных жителей с "Азовстали"

Российский президент Владимир Путин одобрил участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации гражданского населения с территории завода "Азовсталь".

На официальном сайте генерального секретаря ООН сообщается, что вскоре Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ подробно обсудят эту тему.

"Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Кроме того, в ходе переговоров генсек ООН Антониу Гутерриш и глава РФ Путин рассмотрели предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданских из зон конфликта.

Ранее сообщалось, что президент России на встрече с генеральным секретарём ООН в Кремле подчеркнул: решение РФ признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР основывалось на прецеденте Косово.