Кисида пообещал Зеленскому маски и химзащиту на 300 млн долларов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Токио намерен направить в Незалежную гуманитарную помощь "как можно быстрее", сообщили в МИД страны.

Как подчеркнули в ведомстве, Япония увеличила финансовую помощь Украине до $300 млн. Сначала правительство одобрило финансирование с три раза меньше.

"Как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона", — говорится в заявлении МИД Японии.

Кроме продовольствия и лекарств, согласно информации, Токио отправит на Украину:

средства химической защиты,

маски,

дроны (какие именно не уточнили),

оборудование для сил обороны.

Когда конкретно Киев получит помощь от Токио, пока неизвестно.