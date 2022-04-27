Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Токио намерен направить в Незалежную гуманитарную помощь "как можно быстрее", сообщили в МИД страны.
Как подчеркнули в ведомстве, Япония увеличила финансовую помощь Украине до $300 млн. Сначала правительство одобрило финансирование с три раза меньше.
"Как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона", — говорится в заявлении МИД Японии.
Кроме продовольствия и лекарств, согласно информации, Токио отправит на Украину:
Когда конкретно Киев получит помощь от Токио, пока неизвестно.
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