Британский политолог: Зеленский хотел мира, но США и ЕС его в этом не поддержали

Владимир Зеленский в начале своего президентства искренне хотел мира на Украине, но у него не было политической воли и опыта. А кураторы из ЕС и США его желание не поддержали.

Так считает профессор российской и европейской политики из Кентского университета Ричард Саква. Почему — он объяснил в интервью порталу GRAYZONE.

По словам британского политолога, в 2019 году, когда 73% украинцев проголосовали на президентских выборах за Зеленского, они верили "парню из русскоязычной семьи", который понимал Россию и понимал Украину. Верили, что он хочет остановить войну. И Зеленский это наглядно продемонстрировал на встрече с Путиным в рамках нормандского формата в декабре 2019 года: он собирался исполнить Минские соглашения по "формуле Штайнмайера".

"Но у него не было поддержки со стороны США и Европейского союза. Ангела Меркель и Макрон — много разговоров, а на деле… Зеленский — не политик. И так и не смог им стать. И его зависимость от других, от профессионалов в этом деле, привела к тому, что происходит сейчас", — говорит Саква.