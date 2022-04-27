Китай обвинил США в провокации из-за прохода эсминца через Тайваньский пролив

Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив выглядит как очередная провокация с американской стороны, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

По его словам, США не в первый раз совершают провокационные проходы кораблей в проливе, вокруг которого накаляется территориально-политическая ситуация.

"США не в первый раз совершают подобные провокационные действия, посылая ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня", чем сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы решительно выступаем против этого", — заявил Ши И в ходе брифинга.

Как подчеркнул представитель КНР в этом вопросе, Китай выразил жёсткий протест в адрес США.