Значительный рост ВВП Индии и Китая положат конец гегемонии Запада уже к 2040 году. По мнению американских аналитиков, Штаты могут остаться "на задворках" мирового господства, считает аналитик-обозреватель Генри Олсен.
Стремительный рост экономической мощи Индии и КНР на фоне антироссийских санкций угрожает США и странам Запада потерями в том же секторе. В частности, торгово-партнёрских отношениях. Как подчеркнул Олсен, государства, которые, ввели ограничения против Москвы, уже потеряли внушительный процент ВВП.
"К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые", — написал аналитик в колонке для The Washington Post. — Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему".
Кроме Индии и Китая, Олсен подчеркнул, что Западу угрожают и страны со стремительно развивающейся экономикой:
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