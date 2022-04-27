The Washington Post: конец гегемонии Запада положат Индия и Китай к 2040 году

Значительный рост ВВП Индии и Китая положат конец гегемонии Запада уже к 2040 году. По мнению американских аналитиков, Штаты могут остаться "на задворках" мирового господства, считает аналитик-обозреватель Генри Олсен.

Стремительный рост экономической мощи Индии и КНР на фоне антироссийских санкций угрожает США и странам Запада потерями в том же секторе. В частности, торгово-партнёрских отношениях. Как подчеркнул Олсен, государства, которые, ввели ограничения против Москвы, уже потеряли внушительный процент ВВП.

"К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые", — написал аналитик в колонке для The Washington Post. — Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему".

Кроме Индии и Китая, Олсен подчеркнул, что Западу угрожают и страны со стремительно развивающейся экономикой:

Бразилия,

Мексика,

Индонезия,

Турция.