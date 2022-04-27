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Автор Ольга Лебедева

Пентагон вынудил-таки союзников ещё больше раскошелиться на оружие для Украины

Мир

США поменяют местами небо и землю, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для борьбы с Россией, заявил американский министр обороны Ллойд Остин, выступая на встрече военных представителей 40 стран, созванной Пентагоном и проходившей на базе Рамштайн, расположенной в Германии.

Пентагон вынудил-таки союзников ещё больше раскошелиться на оружие для Украины

"Украина явно верит, что может победить, и все здесь тоже”, — сказал Остин, выступая от имени присутствующих стран-союзников США.

Говоря, что Вашингтон, как самый щедрый спонсор Киева, будет "продолжать двигать небо и землю, чтобы удовлетворить потребности украинского правительства", Остин дал понять, что другие страны, как ожидается, последуют за ним.

США сказали "надо", сателлиты ответили: "Есть!"

  • Германия, которая ранее ссылалась на дефицит оружия для собственной армии, чтобы не отправлять его на Украину, резко изменила свое мнение.

Министр обороны Кристина Лампрехт сообщила, что Берлин отправит использованные зенитные танки Gepard и закупит новое оборудование у немецких производителей оружия для отправки непосредственно в Украину:

"Украина заказывает, а Германия платит”, — пообещала она.

  • Франция предоставит пушки Caesar, которые имеют дальность до 40 км.
  • Великобритания поставит ракеты Starstreak и танки.

США активизировали собственные поставки тяжелого вооружения, буквально засыпая Киев гаубицами и бронетехникой.

К слову, в Германии, где проходила встреча военных, считают, что участники "могут договориться до Третьей мировой".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша франция пентагон германия ллойд остин
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