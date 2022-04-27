США поменяют местами небо и землю, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для борьбы с Россией, заявил американский министр обороны Ллойд Остин, выступая на встрече военных представителей 40 стран, созванной Пентагоном и проходившей на базе Рамштайн, расположенной в Германии.
"Украина явно верит, что может победить, и все здесь тоже”, — сказал Остин, выступая от имени присутствующих стран-союзников США.
Говоря, что Вашингтон, как самый щедрый спонсор Киева, будет "продолжать двигать небо и землю, чтобы удовлетворить потребности украинского правительства", Остин дал понять, что другие страны, как ожидается, последуют за ним.
Министр обороны Кристина Лампрехт сообщила, что Берлин отправит использованные зенитные танки Gepard и закупит новое оборудование у немецких производителей оружия для отправки непосредственно в Украину:
"Украина заказывает, а Германия платит”, — пообещала она.
США активизировали собственные поставки тяжелого вооружения, буквально засыпая Киев гаубицами и бронетехникой.
К слову, в Германии, где проходила встреча военных, считают, что участники "могут договориться до Третьей мировой".
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